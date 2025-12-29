بالصور- محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير مدرسة وادي فيران الصناعية

أجرى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية (كهرباء، تبريد، زخرفة، تريكو)، التابعة لإدارة أبورديس التعليمية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها استعدادًا لاستقبال طلاب مدرسة "المستقبل" بنفس القرية، بعد إدراج المدرسة في خطة تطوير عاجلة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من: عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس علي الحراني، مدير منطقة أبنية جنوب سيناء.

وأوضح المحافظ أن دخول مدرسة "المستقبل" بقرية وادي فيران في خطة تطوير عاجلة، استدعى نقل طلاب المدرسة بسرعة إلى مدرسة فيران الثانوية الصناعية خلال الفصل الدراسي الثاني، لذا جرى تطوير المدرسة وتزويدها بكافة الإمكانيات المادية واللوجستية لخدمة العملية التعليمية، مؤكّدًا أن تعليم أبناء الوديان والتجمعات البدوية أولوية كبرى للحد من ظاهرة التسرب من التعليم والقضاء على الأمية بشكل نهائي.

وأشار المحافظ إلى أن مدرسة فيران الثانوية الصناعية أقيمت على مساحة 4850 متر مربع، وتضم 3 مبانٍ، أحدها للفصول، والآخران للورش، وتتضمن 9 فصول وبرجولات خشبية، بتكلفة تصل إلى 44 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن الطريق الذي يربط القرية بكافة المدن والتجمعات المحيطة بها جرى تطويره، مع توفير كافة الخدمات من محطات مياه، وصرف صحي، وشبكة اتصالات، إضافة إلى ارتكازات إسعافية ومحطات وقود، خاصة أن الطريق الدولي يمر بها، مما جعلها ذات موقع استراتيجي يمر خلالها آلاف السائحين الوافدين إلى مدينة سانت كاترين.

ومن جانبه، أوضح المهندس علي الحراني، مدير منطقة أبنية جنوب سيناء، أن المبنى الأول للمدرسة مكون من 3 طوابق ويضم 9 فصول، معمل فيزياء، غرفة تحضير، معمل كيمياء وغرفة تحضير، استراحة للمدرسين، صالة رسم، وحمامات للطلاب والمدرسين بمساحات مختلفة.

وأضاف أن المبنى الثاني مكون من طابقين ويضم ورشة تبريد وتكييف، وورشة ملابس جاهزة، إضافة إلى فصلين دراسيين، وحجرتين للمدرسين، وحمامات.

أما المبنى الثالث فيتكون أيضًا من طابقين ويضم ورشة تركيبات كهربائية، وورشة زخرفة وإعلان، إضافة إلى فصل دراسي، وحجرتين، ومخزنين، وحمامات.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمدرسة "المستقبل"، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء منها.