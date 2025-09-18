"سرداب البركة".. سر حفر موظفون أسفل مستوصف فى قنا -فيديو وصور

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أثار اكتشاف سرداب محفور أسفل مستوصف طبي بمركز دشنا شمالي محافظة قنا ضجة كبيرة، حيث تم الكشف عن شبكة من الموظفين المتورطين في أعمال حفر مشبوهة داخل المبنى.

بدأت القصة بشكوك أهالي المنطقة، الذين لاحظوا تردد بعض العاملين بالمستوصف في ساعات متأخرة من الليل، مع سماع أصوات حفر خافتة، دفعتهم هذه الملاحظات إلى إبلاغ مسؤولي الصحة، الذين شكلوا لجنة تفتيش مكبرة.

وبالمعاينة، عُثر على غرفة مغلقة، وداخلها سرداب محفور بعمق، بالإضافة إلى أدوات حفر بسيطة، وهو ما أثار شبهات قوية حول وجود محاولة للتنقيب عن الآثار.

في محاولة للتغطية على جريمتهم، زعم بعض المتورطين في الواقعة أن هدفهم من الحفر لم يكن البحث عن الآثار، بل الوصول إلى "مياه بئر مباركة" للعلاج، وهي ذريعة لم تقتنع بها الأجهزة الأمنية.

أسفرت التحقيقات الأولية عن حصر عدد من الموظفين المتوقع تورطهم في الواقعة، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على عدد منهم، بينما تتواصل الجهود لضبط باقي المشاركين.

فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت المستوصف الطبي الذي شهد أعمال الحفر على مدار ثلاثة أشهر، وتم تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

