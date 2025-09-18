بالصور- لحظة اكتشاف سرداب للتنقيب عن آثار داخل مستوصف طبي فى قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

حصل "مصراوي" على مقطع صور توثق اللحظات الأولى لاكتشاف سرداب محفور داخل مستوصف صحي بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، يرجح أنه كان يُستخدم في أعمال التنقيب عن الآثار.

وقال شهود عيان من أهالي المنطقة، إنهم لاحظوا تردد بعض العاملين بالمستوصف ليلًا في ساعات متأخرة، مع سماع أصوات حفر خفيفة بأدوات بسيطة، ما أثار شكوكهم ودفعهم لإبلاغ مسؤولي الصحة.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الصحة بقنا، لـ"مصراوي"، أنه فور ورود معلومات عن تحركات مشبوهة داخل المستوصف، شُكلت لجنة تفتيش مكبرة، وبالمعاينة عُثر على غرفة مغلقة دون مفاتيح، وداخلها سرداب محفور وأدوات حفر وعدد من المقاطف.

وأضاف المصدر أن بعض الإداريين المتهمين في الواقعة زعموا أن الهدف من الحفر لم يكن البحث عن آثار، بل الوصول إلى ما وصفوه بـ"مياه بئر مباركة" بهدف التداوي بها !!، كما حصرت لجنة التفتيش المتهمين المتوقع اتهامهم في الواقعة.

وأخطرت لجنة التفتيش الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على عدد من المتهمين، فيما تواصل قوات الأمن جهودها لضبط باقي المشاركين، كما عاينت النيابة العامة مساء أمس الأربعاء المستوصف الطبي الذي يرجح أنه شهد أعمال حفر للتنقيب عن الآثار منذ قرابة الثلاثة أشهر.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا بالواقعة من قبل لجنة تفتيش طبي مختصة من مديرية الصحة والسكان، وبالفحص تبين تورط موظفين بالمستوصف في الحفر داخل المبنى، حيث تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

النيابة تعاين سرداب الآثار بمستوصف دشنا - صور

ننشر صور مستوصف دشنا.. حفر موظفون سردابًا داخله بحثًا عن الآثار

ضبط موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي بقنا