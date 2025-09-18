رئيس جامعة سوهاج: جاهزون لاستقبال العام الدراسي الجديد

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه في إطار سياسة التطوير التي تنتهجها الجامعة فقد تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد 2025 /2026، متمنياً عام دراسي موفق ملئ بالنجاحات والإنجازات، مقدماً خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشاد النعماني، بما تشهده الجامعة من تغيرات وقفزات غير مسبوقة، بفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، الذى يولي اهتمام بالغ بالجامعات المصرية لتكون في مصاف الجامعات العالمية المتميزة.

وأوضح النعماني، أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق السبت القادم الموافق 20 من سبتمبر وفقاً للخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، كاشفا إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتقديم ملفات الطلاب الجدد، وتسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية وقبولهم طبقاً للشروط المعلن عنها، وإضافة ٢ مبنى لتسكين الطلاب أحدهما بالجامعة الجديدة والآخر بالجامعة القديمة.

واستمع النعماني خلال الاجتماع لشرح مفصل من كافة عمداء الكليات عن كافة الاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية على أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكدا أن الجامعة ستشهد عام دراسي مميز بما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات عالية الجودة، حيث تم الانتهاء أيضا من تجهيز كافة المعامل وقاعات الدراسة والمكتبات، وتوصيل شبكة الإنترنت وشاشات العرض بكفاءة بكافة الكليات، إلى جانب صيانة كافة دورات المياه، والانتهاء من تركيب ١٠٠ جهاز تكييف، الي جانب المراوح لاعمال التهوية، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة لمرافق الجامعة.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن رئيس الجامعة وجه بضرورة العمل على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار والبحث العلمي، لتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم ومهاراتهم في شتى المجالات، هذا إلى جانب وضع خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية، حيث سيشهد العام الدراسي الجديد طفرة كبيرة في الأنشطة الطلابية المتنوعة، ودورات تدريبية متعددة في مختلف المجالات بمراكز ووحدات التدريب بالجامعة، بهدف دعم قدرات وإمكانيات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية، وذلك للاستفادة من طاقاتهم وجعلهم قادرين على الانخراط فى المجتمع الجامعي، عن طريق مشاركتهم فى الأنشطة والمبادرات المجتمعية والتنموية، إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات القومية ليشاهدوا حجم الانجازات على ارض الواقع تنمي لديهم روح الولاء والانتماء للوطن.