طعنته بسكين.. مقتل رجل على يد طليقته داخل محل عمله بمسطرد

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

تحولت خلافات أسرية نشبت عقب الطلاق إلى جريمة قتل مأساوية داخل محل تجاري بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعدما أقدمت ربة منزل على طعن طليقها بسلاح أبيض «سكين» طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص على يد طليقته بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو أحمد. ح، 37 عامًا، تاجر أدوات كهربائية، مقيم بمنطقة مسطرد، مصابًا بطعنة نافذة بالكتف الأيسر، أسفرت عن وفاته.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة، وتدعى أسماء. ع، 35 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات المنطقة، توجهت إلى محل عمل طليقها يوم الواقعة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، على خلفية قيامه بتطليقها منذ 10 أيام، وعلمها بزواجه من أخرى عقب الطلاق. وأوضحت التحريات أنها استلت سكينًا من داخل المحل ووجهت له طعنة واحدة نافذة بالكتف الأيسر أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، مدعية أن الجريمة جاءت إثر تعدي المجني عليه عليها بالضرب داخل محل عمله.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، مع مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.