بعد مقتل مزارع وسرقة أسرته.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قررت محكمة جنايات أسوان إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد اتهامهم بقتل مزارع والاعتداء على زوجته وابنته، وسرقة مشغولات ذهبية من منزل المجني عليه، بزعم إخفاء أموال خاصة بهم داخل المنزل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الغريب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد بدر علي، ومحمد نبيل عبد المجيد، وأمانة سر: عيد علي حسن.

تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2022، بقرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، حين اقتحم ثمانية ملثمين منزل المجني عليه ربيعي بدري عبد المعطي، 54 عامًا، مزارع، بعد تسلق جدران المنزل ليلاً، بزعم قيام زوج ابنته، الذي كان يعمل لدى أحد المستريحين، بإخفاء أموالهم داخل منزل والد زوجته.

دخل بعض المتهمين غرفة نوم ابنة المجني عليه "ولاء" أثناء نومها، وقاموا بتقييدها بالحبال ووضع شريط لاصق على فمها، واستولوا على دبلة ذهبية، فيما اعتدى آخرون بالضرب على زوجة المجني عليه وابنه وسرقوا حلقًا ذهبيًا من الزوجة.

توجه بعض المتهمين إلى المجني عليه، الذي كان نائمًا في حوش المنزل، وحال مقاومته لهم أطلق أحدهم أعيرة نارية صوبه، مما أسفر عن مقتله في الحال، قبل أن يفر المتهمون تاركينه غارقًا في دمائه.

توصلت تحريات مباحث أسوان إلى تحديد هوية المتهمين الثمانية، وجرى ضبطهم، إلى جانب السلاح المستخدم في الواقعة والمشغولات الذهبية المسروقة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهم لمحكمة جنايات أسوان، والتي أصدرت قرارها اليوم بإحالة أوراقهم إلى المفتي.