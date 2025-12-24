قبل قياس ضغط الدم.. تعليمات مهمة للحصول على نتيجة صحيحة

يعد قياس ضغط الدم من الفحوصات الطبية الأساسية، لكن دقته قد تتأثر بعادات خاطئة يرتكبها كثيرون دون انتباه، ما يؤدي أحيانا إلى قراءات غير دقيقة وانطباعات طبية مضللة.

وبحسب موقع "لينتا.رو"، يؤكد الدكتور إغنات رودتشينكو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الحصول على قراءة صحيحة لضغط الدم لا يتوقف على جودة الجهاز فقط، بل يتطلب الالتزام بخطوات محددة قبل وأثناء القياس.

الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم

يوضح رودتشينكو أن التحضير المسبق عنصر حاسم، إذ ينصح بالجلوس في وضع مريح ومستقر، مع تجنب التدخين أو تناول الطعام أو المشروبات المنبهة، مثل القهوة، لمدة 30 دقيقة قبل القياس، إلى جانب الاسترخاء التام لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

وخلال القياس، يجب الجلوس مع إسناد الظهر ووضع القدمين بشكل مسطح على الأرض دون تقاطع، مع إسناد الذراع على سطح مستو بحيث يكون موضع الكفة في مستوى القلب.

كما يشدد الطبيب على ضرورة تثبيت كفة الجهاز مباشرة على الجلد العاري للذراع العلوي، وعدم وضعها فوق الملابس أو الأكمام المطوية، مع التأكد من خلو الذراع من أي ضغط خارجي.

وأثناء القياس، ينصح بالامتناع عن الحركة أو الحديث تماما، وقياس الضغط في كلتا الذراعين، مع أخذ ثلاث قراءات لكل ذراع وترك دقيقة واحدة بين كل قراءة.

ويختتم رودتشينكو بالتأكيد على عدم الاعتماد على القراءة الأولى، نظرا لاحتمال تأثرها بالتوتر، موصيا باحتساب متوسط القراءتين الثانية والثالثة باعتباره الأكثر دقة، ما يساعد في التشخيص الصحيح واتخاذ القرار العلاجي المناسب.

