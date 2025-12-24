محافظ الإسكندرية يتفقد إزالة سوق "زعربانة" لتحويله إلى محور مروري (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها المراحل النهائية لأعمال إزالة سوق "زعربانة" بحي شرق، بالإضافة إلى تفقد شارع ونجت وحجر النواتية.

وقال محافظ الإسكندرية: إن منطقة "زعربانة" تشهد لأول مرة أعمال إزالة بهذا الشكل الشامل والمنظم، مشددًا على أن الهدف الأول هو حق المواطن في رصيف آمن وطريق ميسر.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة كانت تعاني من ازدحام مروري شديد وتكدس يعيق حركة المواطنين والسيارات، منوهًا بأن إزالة الإشغالات ستسمح بتحويل المنطقة إلى محور مروري مطور يعيد السيولة المرورية لشوارع الإسكندرية بالكامل، ويقضي على معاناة الآلاف من مرتادي المنطقة يوميًا.

- إعادة الانضباط للشارع السكندري

وشدد المحافظ على أن الهدف من هذه الأعمال هو إعادة الانضباط للشارع السكندري وتقديم خدمة تليق بالمواطنين، مؤكدًا أن أعمال التطوير لن تتوقف عند الإزالة فقط، بل ستشمل تحسين البنية التحتية بالكامل وتهيئة الطرق بما يضمن استدامة السيولة المرورية.

وأضاف أن ما يحدث اليوم هو تمهيد لمرحلة تطوير كبرى تشمل رصف الطرق وتحديث شبكات الخدمات، مؤكدًا الالتزام بالجداول الزمنية ليكون هذا المحور إضافة حقيقية لشبكة الطرق بالإسكندرية.

- إزالة 477 حالة إشغال بسوق زعربانة

كانت محافظة الإسكندرية قد شنت عدة حملات على مدار الأيام الماضية استهدفت إزالة جميع الإشغالات والتعديات بسوق زعربانة، وأسفرت عن رفع وإزالة أكثر من 100 تعريشة وسقيفة وتكسير المصاطب الخرسانية المخالفة.

كما جرى ضبط 477 حالة إشغال متنوعة، و1197 حالة هالك، بالإضافة إلى إزالة كشكين مخالفين وقطع 65 وصلة سرقة تيار كهربائي كانت تشكل خطورة داهمة على الأرواح.