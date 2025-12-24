كريم مغاوري يدخل العناية المركزة للمرة الثالثة

أعلن الفنان كريم مغاوري، منذ قليل، دخوله العناية المركزة للمرة الثالثة.

ونشر كريم، صورة له من العناية، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "في العناية المركزة للمرة التالتة يا رب أنت الشافي".

وكان كريم مغاوري، كتب تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، عقب خروجه من المستشفى بعد دخوله العناية المركزة للمرة الثانية، قال فيها: "الحمد لله والشكر لله.. خرجت من المستشفى وهتابع العلاج من البيت، الحالة مستقرة بفضل الله، أشكر كل اللي سأل عليا ودعالي وغمرني بحبه بجد دعواتكم أغلى شيء حصلي.. ربنا يباركلكم ويحفظكم ويخليكم ليا يا رب".

وخضع كريم سامي مغاوري، لـ 4 عمليات جراحية خلال الفترة الماضية، منها فتق في الحجاب الحاجز، وتسليك وقص بالمعدة، وتحويل مسار.