محطمة الرأس.. العثور على جثة سائق ملقاة وسط الزراعات بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

عثر أهالي إحدى قرى مركز المنيا، مساء اليوم الأربعاء، على جثة سائق محطمة الرأس، ملقاة بجوار الزراعات، في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا يفيد بعثور أهالي قرية الحواصلية على جثة شخص بها إصابات بالغة في منطقة الرأس.

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة لشاب يُدعى "ح. ج"، يبلغ من العمر 25 عامًا، ويعمل سائقًا، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.