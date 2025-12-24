"بحجة إخراج الجن".. ضبط دجال تحرّش بسيدة بدعوى علاجها في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط دجال يمارس أعمال السحر والشعوذة والدجل، ويدّعي علاج المواطنين بالقرآن الكريم، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول أثناء ممارسته تلك الأفعال مع إحدى السيدات، حيث قام بملامسة مناطق حساسة من جسدها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه شخص يردد بعض الآيات القرآنية ويتمتم بكلمات غير مفهومة، أثناء وضع يده على مناطق حساسة من جسد سيدة تعاني من مشكلات نفسية.

وظهر المتهم في الفيديو وهو يدّعي أن السيدة تعاني من أعمال سحر لمنع الإنجاب، مرددًا عبارات من بينها: "عرف الجن إن الشيخ رضا بيأذي" و"اخرج وتوكل على الله".

وتسبب مقطع الفيديو في حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، بسبب ما تضمنه من أفعال مشينة، من بينها ملامسة جسد السيدة ووضع يده في مواضع مخلة بالآداب.

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة المقدم أحمد العزب رئيس المباحث، من ضبط المتهم ويدعى "رضا"، ويقيم بشارع السوق بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة.

وبمواجهته بمقطع الفيديو، أقرّ بأنه الشخص الظاهر فيه، وأنه يمارس ما يطلق عليه "العلاج بالقرآن" - حسب زعمه - بمعاونة نجله.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.