السيطرة على حريق التهم 3 منازل في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق اندلع في أحد المنازل بمنطقة الطابية، خلف مركز شباب بدر، وامتدت النيران إلى منزلين مجاورين، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسوان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل ريفي وامتداد النيران إلى منزلين آخرين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل السريع مع الحريق، ومحاصرته، ومنع امتداده إلى باقي المنازل.

وجارٍ حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.