إصابة شخصين في انفجار أسطوانة غاز وانهيار جزئي لعقار بالمنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب شخص وسيدة بحروق وكسور جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بعقار بشارع عبده معروف بمدينة المنصورة، ما أدى إلى سقوط أجزاء من العقار، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين والسيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد فاروق حماد، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من بعض الأهالي بشارع عبده معروف، المتفرع من شارع الدراسات بدائرة القسم، بسماع دوي انفجار قوي ونشوب حريق داخل عقار سكني.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية، ما أسفر عن إصابة كل من:

دينا محمد فوزي محمد، 47 عامًا، مقيمة بمنطقة الدراسات، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه واليدين.

محمد كامل عبد الخالق، 21 عامًا، مقيم بقرية كفر البدماص، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما فُرض كردون أمني بمحيط العقار، وجرى فصل المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه)، وانتقلت لجنة من حي شرق المنصورة لمعاينة العقار المتضرر، وفحص المنازل المجاورة، والعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.