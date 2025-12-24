وزارة العدل تفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا (صور)

في يوبيلها الذهبي.. رئيس جامعة المنيا يستقبل عددًا من خريجي كلية الهندسة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

افتتحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة القضائية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة مقار تقديم الخدمة بالمحافظات.

وشهد الافتتاح حضور المستشار صلاح مجاهد، مساعد أول وزير العدل، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وكان في استقبالهم بديوان عام المحافظة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، قبل التوجه إلى مقر المجمع بشارع الجامعة – مساكن عثمان أمام مدرسة النيل الدولية.

واستمع الحضور إلى شرح مفصل حول مكونات المجمع وآليات العمل به، كما تفقدوا المبنى المكون من خمسة طوابق، والذي يضم مكتب الشهر العقاري والتوثيق الرئيسي بمحافظة قنا، المشرف على جميع فروع ومأموريات الشهر العقاري بالمحافظة، إلى جانب فرع توثيق ضواحي قنا المميكن الذي يعمل بنظام الشباك الواحد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.

ويقدم المجمع خدماته للمواطنين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، كما يضم إدارة السجل العيني المختصة بنطاق محافظة قنا بالكامل، مع تخصيص دور كامل لمحفوظاته، إلى جانب مكتب خدمات لإصدار صور وشهادات الشهر الشخصي والسجل العيني، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتخفيف العبء عن المواطنين.