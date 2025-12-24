التنورة تُبهر السياح بشرم الشيخ تزامنًا مع احتفالات الكريسماس (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تنوعت الفقرات الفنية والبرامج الاستعراضية والترفيهية التي أعدتها فنادق ومنتجعات جنوب سيناء السياحية تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أولى حفلات الكريسماس داخل المنتجعات السياحية بالمدينة وسط أجواء مبهجة، ومن أبرزها فقرة التنورة، التي لم تكن مجرد عرض عادي، بل دائماً ما تسحر السائحين من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث تفاعلوا معها على المسرح.

وقال أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن فقرة التنورة تُعد إحدى الفقرات الأساسية في البرامج الترفيهية للسائحين خلال احتفالات الكريسماس، مؤكدًا أن لغة الموسيقى الشعبية وحركات الجسد تتجاوز اختلاف اللغات وتجذب جميع الحضور.

وأوضح أن خبراء السياحة المصريين استخدموا التنورة لجذب السياح ضمن الفلكلور المصري، حيث لاقت رواجًا واسعًا بين السياح الأجانب والعرب.

وأشار إلى أن شرم الشيخ تشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين منذ بداية الموسم السياحي الشتوي، حيث تتجاوز نسبة الإشغال السياحي بها 92% وتصل إلى 100% في بعض الفنادق، نظرًا لتنوع فعاليات الاحتفالات التي تتضمن فقرات بابا نويل، والاستعراضات الغنائية والفنية، وتوزيع الهدايا على السائحين أثناء تناول الطعام، مؤكدًا أن هذه الفقرات المسائية تعد من أهم عوامل الجذب السياحي داخل المنتجعات.

وأضاف الخبير السياحي ماجد توفيق أن البرامج الترفيهية تعد عامل جذب هام للسائحين، خاصة إذا جمعت مختلف الثقافات لتلبي جميع الأذواق، وتزداد أهميتها إذا تضمنت فقرات خاصة بالأطفال، مؤكدًا أن كافة المنتجعات السياحية في شرم الشيخ أصبحت على درجة عالية من الخبرة لتنظيم برامج ترضي جميع الأذواق.

وأشار أيضًا إلى أن السائحين يطلبون فقرة التنورة ضمن قائمة الفقرات الاستعراضية، إلى جانب الفقرات الغنائية والاستعراضية المتنوعة بين الشرقي والغربي، مؤكدًا أن منتجعات شرم الشيخ أصبحت تنافس المنتجعات العالمية في البرامج والخدمات، مما جعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا لمحبي الترفيه والمغامرة.