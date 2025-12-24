القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الطفلة الفلسطينية ريتاج رياض حجا، ابنة غزة، خلال احتفالية المحافظة باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم، التي نظمت بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي وبحضور هيئة الشبان العالمية بالقليوبية برئاسة المستشار مصطفى عبد الحميد فرج، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها.

وخلال حوار ودي وأبوي بين المحافظ والطفلة ريتاج، والتي أصيبت بإعاقة في القدم نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، استجاب المحافظ لمطالبها بالالتحاق بالمدارس المصرية.

وجرى التنسيق الفوري مع منطقة القليوبية الأزهرية، بحضور الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، وتمت الموافقة على التحاقها بالمعاهد الأزهرية في العبور، تلبية لرغبتها ورغبة أسرتها لاستكمال تعليمها.

وعبرت الطفلة ريتاج عن فرحتها قائلة: "تحيا مصر وفلسطين بحب الشعب المصري".

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن دعم الأشقاء الفلسطينيين واجب وطني، وأن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية.

وكانت الطفلة ريتاج قد التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلست إلى جواره في حفل "وطن السلام"، بعد أن وجه لها الرئيس دعوة عقب مشاهدته فيلمًا تسجيليًا عنها عُرض خلال الاحتفالية. وقدمت الطفلة للرئيس وقتها ورقة رسمت بداخلها قلبًا يضم علمي فلسطين ومصر، وبجوارهما حمامة وغصن زيتون رمزًا للسلام.

وأعربت الطفلة عقب لقاء المحافظ عن سعادتها الكبيرة، مؤكدة حبها للشعب المصري وفرحتها بعودتها لاستكمال تعليمها في مصر.