بعد تناولهن وجبة فاسدة.. إصابة 3 شقيقات بتسمم غذائي ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:27 م 24/12/2025

تسمم غذائي - ارشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيبت ثلاث فتيات شقيقات بحالة تسمم غذائي، مساء اليوم الأربعاء، عقب تناولهن وجبة كريب فاسدة بإحدى القرى التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي بوصول كل من: "أميرة أ. م." 21 عامًا، وشقيقتيها "منار أ. م." 18 عامًا، و"رودينا أ. م." 11 عامًا، يعانين من قيء وإسهال، مع اشتباه إصابتهن بتسمم غذائي.

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابات، ووضعهن تحت الملاحظة الطبية بقسم الاستقبال بالمستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

