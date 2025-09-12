إعلان

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري قليوب بالقليوبية

10:56 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

مستشفى قليوب المركزي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد أعلى كوبري قليوب في اتجاه شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة، دون وقوع وفيات، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتجري الأجهزة الأمنية حاليًا الفحص والمعاينة لموقع الحادث؛ للوقوف على ملابساته وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

