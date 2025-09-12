محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحي بغرب سهيل

أسوان - إيهاب عمران:



قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بجولة تفقدية لمشروع محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بغرب سهيل، والجاري تنفيذها بطاقة 3/2 ألف م3 يومياً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن نحو 60% للأعمال المدنية.



وشدد محافظ أسوان، على ضرورة الإسراع فى إنهاء الأعمال المتبقية بهذا المشروع الحيوي لخدمة أهالى غرب سهيل، فضلاً عن توفير خدمات متكاملة للأفواج السياحية التى تتردد على هذه المنطقة ذات القيمة الحضارية الفريدة المطلة على صفحة نهر النيل الخالد، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت مزيد من التعاون للأهالى مع الجهات المنفذة للانتهاء منه فى غضون 5 أشهر بما سيحقق عوائد إيجابية واقتصادية كبيرة.



ووجه بضرورة المعاينة الميدانية على أرض الواقع لمسارات إستكمال المشروع، وأيضاً مشروع مآخذ مياه الشرب، برفقة لجنة شعبية من أهالى غرب سهيل ليتم نهوه فى التوقيت الذى تم تحديده.



وخلال الجولة استمع المحافظ لشرح تفصيلى من المهندسة سوزان متولى حول تفاصيل المشروعات التي تنفذها الهيئة القومية بالتعاون مع شركة المقاولون العرب بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بغرب سهيل، موضحة أن مشروع محطة المعالجة يشمل محطة رفع وخط طرد بطول 2.1 كم بقطر 450 (HDPE)، إلى جانب شبكات انحدار تمتد لمسافة 28 كم، تم إنهاء 18 كم منها ، ومتبقى 10 كم، فضلاً عن مكونات المحطة من مصافي ومدخل رئيسي وأحواض للترسيب الابتدائى والنهائى، وأحواض للتهوية والتركيز والتجفيف، واعتماد العرض الفنى وجارِ توريد المهمات الكهروميكانيكية اللازمة، وأشارت إلى أن المشروعات الجارية بغرب سهيل تشمل أيضاً محطة مياه النقالى بغرب سهيل، والتى تم تنفيذها بطاقة 30 لتر/ثانية وبتكلفة 4 ملايين جنيه، ومتبقى تخصيص طريق لمسار المرشح بما يعمل على تعزيز خدمة مياه الشرب للأهالى والزائرين على حد سواء.







