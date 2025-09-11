إعلان

الشرقية تواصل إزالة التعديات.. واسترداد 1603 أمتار مبانٍ و20 قيراطًا

07:30 م الخميس 11 سبتمبر 2025

المهندس حازم الأشموني

الشرقية - ياسمين عزت:

واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث نجحت في إزالة تعديات على مساحة 1603 أمتار مبانٍ واسترداد نحو 20 قيراطًا من الأراضي، وذلك في مراكز كفر صقر، الزقازيق، فاقوس، وأبو حماد.

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على التصدي بحزم لأي محاولات للبناء المخالف وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تأتي هذه الجهود ضمن أعمال اليوم الحادي عشر من المرحلة الثانية للموجة 27 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 26 سبتمبر المقبل بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

