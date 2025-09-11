إعلان

إصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بسوهاج -صور

10:42 ص الخميس 11 سبتمبر 2025
سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم الخميس، في حريق اندلع بشقة سكنية بالطابق الخامس، بمدينة سوهاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وتم إخمادها قبل امتدادها.

تبين من التحريات الأولية، اندلاع الحريق في شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار رقم 34 شارع جميلة أبو حريد المتفرع من شارع التحرير دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

نتج عن الحريق، احتراق بعض محتويات الشقة والأجهزة الكهربية، وإصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق شقة سكنية إصابة 4 أشخاص سوهاج الطابق الخامس قوات الحماية المدنية
