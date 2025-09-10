"محتاج حذر".. شواطئ بالإسكندرية تمنع المواطنين من نزول البحر- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تسابق شواطئ الإسكندرية الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، وعددها 66 شاطئًا، الزمن من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الزوار، مع بدء العد التنازلي لعودة العام الدراسي الجديد.

ويعول مستأجرو الشواطئ على الطقس الحار والرطوبة العالية في استمرار توافد المصطافين حتى آخر أيام الصيفية، إذ تراوحت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بين 28 و24 درجة مئوية والرطوبة 60%.

ورفعت أبراج المراقبة بشواطئ القطاع الشرقي الرايات الصفراء ما يعني ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند النزول لمياه البحر، وذلك حفاظًا على سلامة المصطافين والرواد.

بينما منعت شواطئ العجمي والقطاع الغربي المواطنين من نزول البحر بشواطئ، وذلك لليوم الثامن على التوالي، حيث رفعت الرايات الحمراء بسبب ارتفاع أمواج البحر.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المصطافين الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعدم نزول البحر بكافة شواطئ غرب والجلوس على الرمال فقط.

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.