إنذارات بالجملة.. صحة المنوفية تغلق 124 منشأة طبية خاصة

المنوفية- أحمد الباهي:



كشفت مديرية الصحة بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذها حملات تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حرصًا على ضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتطورة للمواطنين.



وأوضح بيان إعلامي للمديرية أن فرق إدارة العلاج الحر، تحت إشراف الدكتورة شيرين مسعد، مرّت على 1018 منشأة طبية خاصة، شملت عيادات ومستشفيات خاصة، مراكز أشعة ومعامل تحاليل، حضانات أطفال، مراكز طبية سواء بإجراء عمليات أو بدون، إلى جانب محال للنظارات الطبية.



وأسفرت نتائج الحملات عن مطابقة 343 منشأة للاشتراطات الصحية والقانونية، وإنذار 435 منشأة لتلافي الملاحظات، بينما تم تنفيذ قرارات غلق إداري بحق 124 منشأة لمخالفتها الشروط، وجارٍ استصدار قرارات غلق لـ 116 منشأة أخرى.



وأكد الدكتور عمرو مصطفي محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استمرار تكثيف الرقابة الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين، وأن الهدف هو تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة تليق بأبناء المحافظة.