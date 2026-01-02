السيطرة على حريق داخل محول كهربائي بقرية المخزن في قوص

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت قرية المخزن التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، اندلاع حريق داخل أحد المحولات الكهربائية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده بالكامل دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل محول كهربائي بقرية المخزن، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارات الإطفاء.

وبالمعاينة، تبين أن الحريق نشب في محول كهربائي مجاور للجمعية الزراعية بالقرية، حيث جرى التعامل السريع مع النيران، ومحاصرتها والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المباني أو المناطق المجاورة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق، وكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.