شروط الالتحاق بالمدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر - التفاصيل كاملة

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط وقواعد التقديم للالتحاق بالمدرسة المصرية الألمانية – فرع مدينة أكتوبر، للعام الدراسي 2026-2027، وذلك للمرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1).

وأكدت الوزارة أن قبول الطلاب يعتمد على قاعدتين أساسيتين:

التنسيق الأولي: ترتيب الأطفال وفق تاريخ ميلادهم، بحيث يُعطى الأولوية للأكبر سنًا بين المتقدمين.

التنسيق النهائي: يعتمد على نتيجة المقابلة الشخصية للطفل وولي أمره بعد تطبيق القواعد المعتمدة.

ويشترط أن يتراوح سن الطفل المتقدم بين 4 و5 سنوات إلا يوم واحد، ويتم قبول الطلبات حصريًا عبر بوابة التقديم الإلكتروني للمدارس المصرية الألمانية على الرابط: من هنا

وأوضحت الوزارة أنه لن يتم قبول أي طلبات خارج المنصة الإلكترونية أو بعد المواعيد المحددة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

كما أشارت الوزارة إلى مجموعة من التعليمات العامة:

اليوم الدراسي كامل من الساعة 7:30 صباحًا حتى 3:30 مساءً، مع إمكانية تعديل خريطة اليوم الدراسي من قبل المدرسة.

خدمة توصيل الطلاب اختيارية، ولا تقدم المدرسة وجبات غذائية.

يلزم ولي الأمر التوقيع على إقرار بالموافقة على كافة القواعد واللوائح الداخلية للمدرسة، بما يشمل نموذج التعليم الألماني، الكود الأخلاقي، المظهر العام، والمصروفات الدراسية وفق الجدول الزمني المحدد.

في حال رفض ولي الأمر التوقيع على الإقرار، يُلغى طلب التقديم ويتم الانتقال للطالب التالي.

وشددت الوزارة على أن كثافة الفصول ومراعاة قواعد القبول تنظمها القرارات الوزارية، بما يضمن الالتزام التام بمعايير المدرسة ونظام التعليم الألماني المعتمد.

