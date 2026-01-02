بعد تناولهما وجبة فاسدة.. إصابة طالبتين بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيبت طالبتان بحالة اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهما وجبة طعام فاسدة عبارة عن "مكرونة وبانيه"، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في بني سويف إخطارًا من المستشفى التخصصي بوصول الطالبتين: مريم ع. ا.، 19 عامًا، طالبة بكلية العلوم، وفاطمة ح. ا.، 19 عامًا، طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية، وتقيمان بشقة سكنية بمدينة بني سويف، وهما تعانيان من قيء ومغص وآلام بالبطن، مع الاشتباه في إصابتهما بتسمم غذائي.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابتين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ اللازم.