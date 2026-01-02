إعلان

بعد تناولهما وجبة فاسدة.. إصابة طالبتين بتسمم غذائي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:54 ص 02/01/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيبت طالبتان بحالة اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهما وجبة طعام فاسدة عبارة عن "مكرونة وبانيه"، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في بني سويف إخطارًا من المستشفى التخصصي بوصول الطالبتين: مريم ع. ا.، 19 عامًا، طالبة بكلية العلوم، وفاطمة ح. ا.، 19 عامًا، طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية، وتقيمان بشقة سكنية بمدينة بني سويف، وهما تعانيان من قيء ومغص وآلام بالبطن، مع الاشتباه في إصابتهما بتسمم غذائي.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابتين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي الأجهزة الأمنية محافظة بني سويف وجبة طعام فاسدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان