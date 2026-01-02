فتح باب التقدم لشغل وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن حاجة المحافظة لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بمديرية التربية والتعليم.

ويأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، في إطار دعم المنظومة التعليمية بكفاءات قادرة على التطوير وتحقيق مستهدفات الدولة.

وأكد محافظ أسيوط أن الإعلان يأتي في ضوء حرص المحافظة على استكمال الهيكل القيادي بمديرية التربية والتعليم بقيادات مؤهلة وقادرة على قيادة العمل وتنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بكافة الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة لاختيار أفضل العناصر وفقًا لمعايير الكفاءة والشفافية.

وأوضح المحافظ أن الوظائف القيادية المعلن عنها تشمل: مدير عام التعليم الفني، مدير عام التعليم العام، ومدير عام الخدمات، وذلك ضمن موازنة مديرية التربية والتعليم بأسيوط للعام المالي 2025/2026.

وأشار إلى أن فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم سيتم من خلال لجنة متخصصة، بما يضمن الدقة والحياد في تطبيق الشروط والمعايير، مؤكدًا عدم الالتفات إلى الطلبات المقدمة بالبريد أو التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد، على أن يستمر التقديم لمدة شهر اعتبارًا من 29 ديسمبر 2025 وحتى 28 يناير 2026.

وأوضح محافظ أسيوط أن التقدم يتم شخصيًا إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة، بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع، لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال المدة المقررة، مع إرفاق أصل و6 صور معتمدة ومختومة من المستندات المطلوبة، والتي تشمل: بيان حالة وظيفية موجه إلى اللجنة، تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز، بيان بالإنجازات والدورات التدريبية المعتمدة، مقترح تطوير محدد المدة للوظيفة المتقدم لها، خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، صحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، بالإضافة إلى شهادات التقدير والعلاوات وخطابات الشكر – إن وجدت – وعدد 6 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4×6.

وأضاف المحافظ أن شروط التقدم تتضمن الحصول على مؤهل تربوي عالٍ أو مؤهل عالي مناسب، مع قضاء مدة لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأول (أ)، أو مدة كلية لا تقل عن 17 عامًا تتفق وطبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، إلى جانب اجتياز الاختبارات المقررة ومع البرامج التدريبية اللازمة، فضلًا عن التمتع بالقدرة على القيادة والتوجيه وتحمل المسؤولية.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة ترحب بجميع الكفاءات الراغبة في التقدم، مشددًا على أن الاختيار سيتم وفق أسس موضوعية تضمن ضخ دماء جديدة قادرة على الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق طموحات أبناء المحافظة.