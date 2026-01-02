"كونفدرالية ودوري".. الزمالك يخوض 5 مواجهات حاسمة في يناير 2026

يستعد نادي الزمالك لخوض سلسلة من المباريات القوية خلال شهر يناير 2026، حيث تنتظر الفريق تحديات محلية وقارية ضمن منافسات كأس الرابطة، الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الزمالك خلال الشهر الجاري 6 مباريات موزعة على 3 بطولات مختلفة، بواقع 3 مباريات في كأس الرابطة، ومباراتين في الدوري المصري، إلى جانب مواجهة واحدة في كأس الكونفدرالية.

جدول مباريات الزمالك في يناير 2026:

الأحد 11 يناير: الزمالك × زد – كأس الرابطة

الخميس 15 يناير: الزمالك × المصري – كأس الرابطة

الثلاثاء 20 يناير: الزمالك × إنبي – الدوري المصري (قابل للتعديل)

الأحد 25 يناير: الزمالك × المصري – كأس الكونفدرالية

الأربعاء 28 يناير: الزمالك × بتروجت – الدوري المصري

وتسعى كتيبة الزمالك لتحقيق نتائج إيجابية خلال هذه المرحلة المهمة من الموسم، في ظل ضغط المباريات وتعدد المنافسات.