"كونفدرالية ودوري".. الزمالك يخوض 5 مواجهات حاسمة في يناير 2026

كتب : محمد خيري

08:26 ص 02/01/2026
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك في جنوب أفريقيا
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (2)
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (1)
    فريق الزمالك

يستعد نادي الزمالك لخوض سلسلة من المباريات القوية خلال شهر يناير 2026، حيث تنتظر الفريق تحديات محلية وقارية ضمن منافسات كأس الرابطة، الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الزمالك خلال الشهر الجاري 6 مباريات موزعة على 3 بطولات مختلفة، بواقع 3 مباريات في كأس الرابطة، ومباراتين في الدوري المصري، إلى جانب مواجهة واحدة في كأس الكونفدرالية.

جدول مباريات الزمالك في يناير 2026:

الأحد 11 يناير: الزمالك × زد – كأس الرابطة

الخميس 15 يناير: الزمالك × المصري – كأس الرابطة

الثلاثاء 20 يناير: الزمالك × إنبي – الدوري المصري (قابل للتعديل)

الأحد 25 يناير: الزمالك × المصري – كأس الكونفدرالية

الأربعاء 28 يناير: الزمالك × بتروجت – الدوري المصري

وتسعى كتيبة الزمالك لتحقيق نتائج إيجابية خلال هذه المرحلة المهمة من الموسم، في ظل ضغط المباريات وتعدد المنافسات.

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك مباريات الزمالك

