إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:05 م 02/01/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق الجيش، بالقرب من نفق سنور ضمن نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

