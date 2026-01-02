حصاد بيطري أسيوط في 2025.. تحصين 892 ألف رأس ماشية وتطوير 5 وحدات

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن أبرز إنجازات قطاع الطب البيطري بالمحافظة خلال عام 2025، مؤكدًا تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال الحيوي.

وأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات والأجهزة المعنية.

وأوضح المحافظ أن العام الماضي شهد نقلة نوعية في منظومة الطب البيطري، بما يعزز الحفاظ على الثروة الحيوانية، ويدعم الأمن الغذائي، ويضمن صحة الإنسان والحيوان، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمت بدعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزارة الزراعة برئاسة الدكتور علاء فاروق والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار أبو النصر إلى تقرير مديرية الطب البيطري بأسيوط برئاسة الدكتور جمال سيد، الذي أبرز الإنجازات التي شملت تطوير وتجهيز خمس وحدات بيطرية في مراكز مختلفة، إلى جانب بدء رفع كفاءة مبنى إدارة التلقيح الاصطناعي بديوان المديرية، بهدف توسيع نطاق الخدمات وتشجيع الاستثمار في الثروة الحيوانية.

وفي مجال التحصينات الوقائية، كشف المحافظ عن تحصين نحو 892 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية، منها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وطاعون المجترات الصغيرة، إضافة إلى الأمراض التناسلية والإنتاجية، تطبيقًا لمبدأ "الصحة الواحدة". كما أُجريت اختبارات البروسيلا والدرن لنحو 10 آلاف حيوان، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكد أبو النصر أن أكثر من 103 آلاف رأس ماشية استفادت من خدمات الرعاية والعلاج، إلى جانب تنظيم 19 قافلة بيطرية مجانية شملت الكشف والعلاج والتحصين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا. وفي قطاع الدواجن، تم تحصين أكثر من 2.3 مليون طائر ضد الأمراض الوبائية، مع تنفيذ حملات تقصي ميدانية واسعة.

كما أشار المحافظ إلى جهود تحصين الحيوانات الضالة ضد السعار، من خلال حملات منظمة لتسجيل الكلاب الحرة وتحصينها وتعقيمها، بما يقلل المخاطر الصحية. كما كثفت المديرية حملاتها الرقابية على المجازر وأسواق اللحوم، وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة وفحص مئات الأطنان من المنتجات الحيوانية لضمان سلامة الغذاء.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أهمية التوعية والتدريب، حيث نُظمت آلاف الندوات الإرشادية وورش العمل للمربين والمواطنين، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة للأطباء البيطريين في مجالات التلقيح الاصطناعي والتشخيص المبكر، مع دعم المديرية بأجهزة حديثة لتعزيز الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة.