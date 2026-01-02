حصاد الأوقاف بأسيوط 2025.. إعمار 73 مسجدًا وفرش 150 آخرين (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 شهد طفرة نوعية في أداء مديرية الأوقاف، عكست جهدًا مؤسسيًا متكاملًا أسهم في تطوير العمل الدعوي، وإعمار المساجد، ونشر الفكر الوسطي المستنير، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد المحافظ بالدور البارز للمديرية بقيادة الدكتور عبد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، مؤكدًا نجاحها في أداء رسالتها الدينية والمجتمعية من خلال تخطيط منضبط وتنفيذ ميداني فعال، أسهم في تهيئة المساجد لاستقبال المصلين وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية داخل المجتمع.

وأوضح أبو النصر أن ملف إعمار وصيانة المساجد كان في صدارة أولويات عام 2025، حيث تم إحلال وتجديد 48 مسجدًا بتكلفة 140 مليونًا و720 ألف جنيه، إلى جانب ترميم وصيانة 25 مسجدًا بتكلفة تجاوزت 105 ملايين جنيه، فضلًا عن فرش 150 مسجدًا على مستوى المحافظة، في إطار خطة شاملة لتوفير بيئة إيمانية لائقة بالمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المديرية ساهمت في دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر تسليم 26 طنًا من اللحوم، و8 آلاف شنطة سلع غذائية، و8 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرات "تحيا مصر"، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، إضافة إلى منح 193 مستفيدًا قروضًا حسنة بقيمة إجمالية نحو 3 ملايين و770 ألف جنيه، بما يعزز التكافل الاجتماعي ويخفف الأعباء المعيشية.

وأوضح أبو النصر أن العمل الدعوي شهد نشاطًا مكثفًا، حيث تم تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخطاب الديني ورفع كفاءة الأئمة والواعظات، تضمنت 24 أسبوعًا ثقافيًا، و42 لقاء "جمعة للطفل"، وأكثر من 58 ألف برنامج تثقيفي صيفي للأطفال، إلى جانب نحو 3 آلاف نشاط للمنبر الثابت بالمساجد.

كما أطلقت المديرية مسابقات دينية كبرى تناولت السيرة النبوية والأحاديث الصحيحة، بمشاركة الأئمة والدعاة وطلاب الأزهر، مع تخصيص جوائز مالية تصل إلى 300 ألف جنيه لتحفيز التميز العلمي والدعوي.

وأشار المحافظ إلى تنظيم 240 ندوة للصحة الإنجابية بالمراكز الصحية، وآلاف الدروس المنهجية للأئمة والواعظات، فضلًا عن القوافل الدعوية والندوات التثقيفية بقصور الثقافة ومراكز الشباب والمدارس والجامعات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

وفي مجال القرآن الكريم، وفرت المديرية آلاف المقارئ وبرامج "صحح قراءتك"، وأنشأت مكاتب تحفيظ بمستويات مختلفة، إلى جانب تنظيم عشرات المقارئ النموذجية ومقارئ الفجر، دعمًا لنشر الثقافة القرآنية.

كما شهد العام دعمًا للموارد البشرية بتعيين 33 عاملًا جديدًا وتسليم 23 إمامًا وخطيبًا متعاقدًا، وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة للأئمة والواعظين والعمال، فضلًا عن مئات الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على المساجد والإدارات لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق أعلى معدلات الأداء المؤسسي.

وفي ختام تصريحاته، شدد المحافظ على استمرار رسالة مديرية الأوقاف الدعوية والمجتمعية بكل قوة، دعمًا لاستقرار المجتمع ونشرًا لقيم الوسطية والاعتدال، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان والحفاظ على ثوابته الدينية والوطنية.