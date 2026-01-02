من السلام إلى السياحة.. جنوب سيناء تحقق طفرة استراتيجية في 2025

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن عام 2025 كان عام التحول الاستراتيجي الذي رسخ مكانة المحافظة كمنصة دولية للسلام والأمن والثقة العالمية، من خلال تنويع المنتج السياحي، واستقطاب الاستثمارات طويلة الأجل، واستضافة العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية.

وأوضح المحافظ أن المحافظة رسخت مكانتها كمركز استراتيجي وسياحي عالمي عبر استضافة باقة من أضخم الفعاليات التي جمعت بين السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة، ما أرسل رسالة ثقة للعالم بأن منتجعات جنوب سيناء السياحية ستظل الوجهة الأولى والملاذ الآمن للقمم الكبرى، وستظل أيقونة للسلام.

وأشار مبارك إلى أن مدينة شرم الشيخ استضافت عدة قمم ومنصات اقتصادية دولية خلال 2025، على رأسها قمة شرم الشيخ للسلام بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحوالي 30 من رؤساء وملوك وقادة العالم، مما ساهم في ترسيخ مكانة شرم الشيخ كمركز للحوار العالمي ومنح المستثمرين ثقة دولية في مناخ الاستقرار والأمن.

كما استضافت المحافظة المؤتمر الخامس والعشرون للإنتوساي (INCOSAI XXV)، وملتقى مدراء الالتزام بالمصارف العربية، والمؤتمر السابع للتأمين وإعادة التأمين "ملتقى شرم الشيخ"، والمؤتمر العربي للاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة (النسخة الرابعة)، والمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بما يعزز مكانة المحافظة على الصعيد الدولي والاقتصادي.

وعن الفعاليات الرياضية والثقافية، أشار المحافظ إلى استضافة مهرجان الهجن والتراث، سباق سيارات Exotic Car، فعالية آرت شارم، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (الدورة العاشرة)، والمؤتمر الوطني للنشء بمدينة رأس سدر تحت شعار "بناء جيل". كما أقيمت أربع بطولات دارتس دولية، إضافة إلى تنصيب الأنبا سميون مطرانًا لدير سانت كاترين والاحتفال السنوي بعيد استشهاد القديسة كاترين.

وأكد مبارك أن فعاليات 2025 تركت تأثيرًا مضاعفًا ومستدامًا على المنطقة، حيث رسخت قمة شرم الشيخ للسلام مكانة المحافظة كمنارة عالمية للاستقرار، وساهمت في تنويع المنتج السياحي بعيدًا عن النمط الشاطئي التقليدي، مستقطبة سياحة رياضية وفنية واقتصادية ذات إنفاق مرتفع.

وأضاف أن مدينة شرم الشيخ حصلت على المركز الثالث عالميًا ضمن أفضل 15 وجهة سياحية من TripAdvisor، واختارتها صحيفة The Times ضمن أفضل 4 وجهات سياحية لشهر نوفمبر 2025، بينما فاز مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين بالجائزة الأولى في مؤتمر ومعرض "الشرق الأوسط للاند سكيب 2025" في أبوظبي، تحت شعار "الطبيعة والمجتمع".