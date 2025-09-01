من السيارة إلى المقابر.. تشييع أب وابنه في جنازة واحدة بكفر الشيخ- صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جنازة أب ونجله توفيا غرقًا في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها في ترعة قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ.

أدى أهالي القرية صلاة الجنازة على الفقيدين بمسجد القرية وسط حالة من الحزن سادت بين أبناء القرية ليوارى جثمانهما الثرى بمقابر الأسرة بالقرية.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، رصدت وصول شخص خمسيني ونجله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام مصابين بحالات غرق بادعاء سقوط سيارتهما في ترعة قرية الخادمية بمركز كفر الشيخ.

وأثناء اتخاذ اللازم طبيبًا مع الأب توفي متأثرًا بحالته نتيجة اسفكسيا الغرق بينما تجرى محاولات إنقاذ الابن من خلال إيداعه بقسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام وبعدها بساعات قليلة يعلن أطباء المستشفى وفاة الابن متأثرًا بحالته.

وتبين من سجلات المستشفى أن الأب يدعى "رضا.ر.ع"، في منتصف العقد الخامس من العمر، ويقيم بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا، ونجله يدعى "عبدالرحمن"، في العقد الثاني من العمر، طالب بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة عن سقوط السيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام ل س ض 7342 في ترعة كائنة في نطاق قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ بسبب اختلال عجلة القيادة من يد الأب قائد السيارة، ما أدى إلى وفاة الأب ووفاة الابن بعد منه بساعاتظ

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وصرحت بدفن الجثمانين.