فيديو وصور ترصد جهود أهالي مطروح لإنقاذ ضحايا قطار الضبعة

رصدت عدد من مقاطع الفيديو والصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الملحمة البطولية التي سجلها أهالي مطروح بعد حادث انقلاب قطار رقم رقم 1935 الذي خرج عن مساره بين محطتي فوكة وجلال.

ويظهر الفيديو التالي، عدد من أبناء مطروح وهم يحملون ما استطاعوا من كراتين المياه المعبأة، ويتوجهون بها نحو موقع الحادث، تبدو وجوههم جادة، وخطواتهم سريعة، وكأنهم في سباق مع الزمن.

ورصد الصور والفيديوهات المتداولة استقلال مواطنين سيارات "بيك أب" وينزلون صناديق المياه من السيارة ويعطونها لآخرين الذين يحملوها ويُسرع الخطى نحو ضحايا الحادث، في مشهد ينمّ عن عمل جماعي منظم.

كما أظهرت صور أخرى تجمع الأهالي على الطريق الترابي، وقد أحضروا سياراتهم الخاصة للمساعدة في نقل المصابين أو إمدادهم بالمياه،

لم يكتفِ أهالي مطروح بذلك بل شاركوا في رفع العربات والبحث عن ناجين، وكانت أياديهم الخالية هي أول من وصل لتقديم العون، قبل أن تصل الفرق الطبية والمعدات اللازمة.

وصلت سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف المصرية، وعددها 30 سيارة، لتنضم إلى جهود الإنقاذ، تم نقل المصابين، الذين بلغت حصيلتهم 94 مصابًا، إلى مستشفى الضبعة المركزي ومستشفى رأس الحكمة، بينما جرى التعامل مع حالات الوفاة الثلاث، وشاركت محافظتي الإسكندرية والبحيرة فى عملية الدعم الطبي، ورفع مستشفيات مطروح والمحافظات المجاورة حالة الاستعداد القصوى بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لضمان تقديم الرعاية الكاملة للمصابين.

وفي الوقت ذاته، دفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بفرق فنية ومعدات لرفع آثار الحادث، فيما تشكلت لجنة فنية عاجلة للتحقيق في الأسباب، مع تأكيد وزير النقل الفريق كامل الوزير على توقيع أقصى العقوبات على المتسببين.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موقع الحادث، ووجه الشكر لأهالى المنطقة لجهودهم فى إنقاذ المصابين، ووصل الفريق مهندس كامل الوزير، إلى موقع حادث لمتابعة الموقف.

