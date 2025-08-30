كتب - محمد البدري:

أظهرت اللقطات الأولى من موقع حادث انقلاب قطار الركاب رقم 1935 "روسي مكيف"، القادم من مرسى مطروح في اتجاه الإسكندرية، حجم التلفيات التي لحقت بعدة عربات عقب خروجها عن القضبان عصر اليوم السبت في الكيلو 203، بمنطقة صحراوية غرب مدينة الضبعة.

وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة انقلاب العربات على جانب السكة، وسط حالة من الفزع بين الركاب.

سارع أهالي المنطقة إلى موقع الحادث لمساعدة المصابين وإخراجهم من العربات، قبل وصول سيارات الإسعاف التي تولت نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وأسفر الحادث عن إصابة 29 راكبًا وفقًا للحصر المبدئي الذي تلقته غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، بينما توقفت حركة القطارات على خط مطروح – محرم بك بالكامل لحين رفع العربات المتضررة وإعادة تأهيل المسار.

وتواصل الفرق الهندسية أعمالها في الموقع لمعالجة هبوط أرضي مفاجئ تسبب في خروج القطار عن مساره، وسط متابعة ميدانية من الأجهزة التنفيذية، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة حتى الآن بحسب المصادر الطبية الرسمية.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث انقلاب قطار مطروح غرب الضبعة (فيديو وصور)

.....

فيديو ١ اللقطات الأولى لحادث قطار مطروح بالضبعة

فيديو ٢ اللقطات الأولى لحادث قطار مطروح بالضبعة