يسري عبدالله وعماد غزالي يناقشان "أفلام الظهيرة" لإنجي همام

كتب- محمد لطفي

04:00 ص 05/01/2026

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 6 يناير 2026، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية (أفلام الظهيرة) للكاتبة الروائية إنجي همام.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عماد غزالي، وتدير الندوة القاصة هايدي فاروق.

وقد صدرت رواية (أفلام الظهيرة) عن ( بيت الحكمة) للثقافة في القاهرة.

وتعد ( أفلام الظهيرة) الرواية الرابعة للكاتبة إنجي همام ، بعد ثلاث روايات متميزة، هي (موت الجدة مليكة)، و (بالقرب من الحياة)، و( في الليل على فراشي).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسيإلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد.

