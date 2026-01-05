إعلان

انتخابات مجلس النواب.. إعلان الحصر العددي للدائرة الثانية في الأقصر- تفاصيل

كتب : مصراوي

02:06 ص 05/01/2026

انتخابات مجلس النواب 2025

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية بمحافظة الأقصر؛ ومقرها مركزي القرنة وأرمنت، الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

بلغ عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 247089 ناخب وناخبة، فيما بلغ إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 53168 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 52382 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة بالدائرة 786 صوتًا.

كشف الحصر العددي عن حصد المرشح "عبد الستار رضا"، عدد 32.562 ألف في مقابل 19.820 صوت لصالح المرشح "علاء الغزالي"، كمؤشرات أولية عن فوز الأول.

انتخابات مجلس النواب أرمنت في الأقصر الانتخابات في الأقصر دائرة إسنا في الأقصر

