صور جديدة من حادث انقلاب قطار مطروح.. واستمرار عمليات الإنقاذ

كتب - محمد البدري:

كشفت صور جديدة من موقع حادث قطار مطروح عن حجم الضرر الكبير الذي خلفه انقلاب عدد من العربات عصر اليوم السبت، أثناء رحلة القطار رقم 1935 غرب مدينة الضبعة في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين.

وتُظهر اللقطات انقلاب عربات بشكل كامل، وتدميرًا واضحًا في الهيكل الخارجي، وسط انتشار فرق الإنقاذ والإسعاف في محيط الحادث.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ30 سيارة مجهزة إلى موقع الحادث في نطاق مدينة الضبعة، حيث تواصل الفرق الطبية نقل المصابين وتقديم الرعاية العاجلة.

ووفقًا لمصدر طبي بمديرية الصحة، بلغ عدد المصابين 54 شخصًا، نُقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 إلى مستشفى رأس الحكمة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة رأس الحكمة تحت تصرف النيابة العامة.

وتُظهر الصور أيضًا توافد الأهالي إلى الموقع للمساعدة في إنقاذ الركاب، في منطقة صحراوية بين قريتي زاوية العوامة وسواني جابر، حيث وقع الحادث نتيجة هبوط مفاجئ في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال، ما أدى إلى خروج القطار عن مساره.

وتواصل الجهات المعنية أعمال رفع العربات المتضررة، إلى جانب التحقيقات الفنية لتحديد أسباب الحادث، وسط حالة استنفار في المستشفيات القريبة ورفع درجة الاستعداد القصوى.

