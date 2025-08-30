3 وفيات و54 مصابا.. بيان من الصحة بشأن انقلاب قطار مطروح

الصحة: 3 وفيات و54 مصابًا في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو وصور)

كتب - محمد البدري:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب قطار مطروح إلى 3 وفيات و54 مصابًا، وذلك في الحادث الذي وقع بمنطقة الضبعة أثناء قدوم القطار من الإسكندرية في طريقه إلى مرسى مطروح.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الرعاية الطبية للمصابين، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المنطقة.

وأكدت الوزارة أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 33 مصابًا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابًا إلى مستشفى رأس الحكمة، إلى جانب نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الفرق الطبية تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية، مع توفير جميع أكياس الدم ومشتقاته لضمان الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، فيما شدد الوزير على المتابعة اللحظية للحادث بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتقدم وزير الصحة بخالص العزاء لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

