إصابة 29 راكبًا في انقلاب عربات بقطار مطروح - بالضبعة (صور)

مطروح - محمد البدري:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، عصر اليوم السبت، إصابة 29 راكبًا في حادث خروج عدد من عربات القطار رقم 1935 "روسي مكيف" القادم من مرسى مطروح في اتجاه الإسكندرية، وذلك بالكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال غرب مدينة الضبعة.

وتلقى مرفق الإسعاف إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت عشرات سيارات الإسعاف إلى موقعه، ونقلت المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما أكدت المصادر الطبية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.

وشهدت المنطقة المحيطة بالحادث توافد عدد من الأهالي الذين ساعدوا في إجلاء الركاب من داخل العربات المتضررة.

وأدى الحادث إلى توقف حركة القطارات على خط مطروح – محرم بك، فيما دفعت هيئة السكة الحديد بأوناش لرفع العربات المتضررة، إلى جانب فرق هندسية لمعالجة هبوط أرضي مفاجئ تسبب في خروج القطار عن مساره.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات الفنية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.