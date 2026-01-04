"جثث تحت البلاط".. كيف تخلص "سفاح المعمورة" من ضحاياه بالإسكندرية؟

خلف رداء المحاماة الذي ارتداه ليحمي القانون، كان "نصر الدين" ينسج خيوطاً لمقبرة سرية تحت أرضيات الشقق المستأجرة، لم تكن الإسكندرية تعلم أن منطقة المعمورة الهادئة ستتحول إلى ساحة لجرائم "سفاح" لم يرحم زوجته ولا موكلته ولا حتى صديقاً له.

اليوم وأمام محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، أُزيل الضباب عن الحقيقة؛ فلم تكن القوى العقلية هي الجانية، بل كان الإدراك الكامل والقتل بدم بارد. ومع إحالة أوراقه للمفتي، تبدأ العدالة في كتابة الفصل الأخير لمحامٍ خان القسم واستبدل "مطرقة القاضي" بـ"معول الدفن".

- تفاصيل حكم المحكمة

في جلسة شهدت ترقباً كبيراً، قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، إحالة أوراق المتهم "نصر الدين السيد"، الشهير بـ"سفاح المعمورة"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

يأتي هذا القرار تأكيداً لحكم أول درجة بإعدامه، لاتهامه بقتل 3 أشخاص عمداً مع سبق الإصرار، مع تحديد جلسة 1 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.

- المتهم يدافع عن نفسه

شهدت كواليس المحاكمة لحظات درامية؛ حيث تسلمت المحكمة تقرير مستشفى العباسية الذي حسم الجدل حول "ادعاء الجنون"، التقرير أكد سلامة القوى العقلية للمتهم ومسؤوليته الكاملة عن أفعاله.

وعلى إثر هذا التقرير، وقعت مفاجأة داخل القاعة، حيث أعلن محامي المتهم تنحيه عن الدفاع عنه، بعد أن تيقن من وعي موكله بجرائمه، ليقف "السفاح" وحيداً داخل القفص، محاولاً الدفاع عن نفسه والتشكيك في أقوال 25 شاهد إثبات، لكن عباءة القانون لم تعد تستر جرائمه.

- جثامين تحت "السيراميك"

كشفت التحقيقات في القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات المنتزه ثان، عن تفاصيل تشيب لها الولدان، حيث حول المتهم وحدتين سكنين استأجرهما بالعصافرة والمعمورة إلى "مقابر خاصة": المجني عليه الأول: "م.أ.م" (مهندس)، قتله المتهم ودفنه تحت أرضية شقة بمنطقة العصافرة، المجني عليها الثانية: "م.ف.ث" (زوجة المتهم)، التي لم تسلم من غدره، المجني عليها الثالثة: "ت.ع.ر" (ربة منزل وموكلته)، وقتلها المتهم بدافع السرقة والتحايل.

وأكدت التحقيقات أن المتهم اتبع أسلوباً احترافياً في إخفاء معالم جرائمه، حيث دفن زوجته وموكلته سوياً تحت أرضية شقة المعمورة، ظناً منه أن "البلاط" سيخفي صرخة الضحايا للأبد.

- المسار القانوني.. العدالة تقترب من المشنقة

طالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة، واصفة المتهم بأنه تجرد من كل معاني الإنسانية وخان شرف مهنته.

وضمت قائمة الإثبات شهادات 25 شخصًا، بالإضافة إلى التحريات الأمنية التي ربطت بين وقائع الخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة، والقتل العمد.