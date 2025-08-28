القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة مفاجئة بعدد من المنشآت الصحية بمحافظة القليوبية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن خطة الوزارة للمتابعة الميدانية المستمرة وتحسين المنظومة الصحية.

بدأت الجولة بمستشفى القناطر الخيرية المركزي، حيث تبيّن غياب المدير المناوب وبعض الأطباء، إضافة إلى شكاوى من نقص الأدوية، فقرر نائب الوزير إحالة إدارة المستشفى للتحقيق، مع التأكيد على توفير الأدوية فورًا وتشديد الانضباط الإداري.

كما تفقد وحدة صحة الأسرة بعرب شركس، ومستشفى كفر شكر التخصصي، ومركز طب الأسرة بكفر شكر، حيث تابع أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والرعاية الأولية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة.

واختتم نائب الوزير جولته باجتماع موسع مع قيادات الصحة بالمحافظة، جرى خلاله استعراض السلبيات وتكليف الإدارات المعنية بتصحيحها خلال شهر، مع إرسال لجنة مركزية لإعادة التقييم.

وأشاد قنديل بأداء مستشفى ناصر التخصصي لحصوله على المركز الأول بين مستشفيات القليوبية، كما وجّه بمكافآت لفريق المعمل المشترك، ومعمل الرصد البيئي، وفريق الرقابة على المياه والأغذية، إلى جانب صرف مكافأة شهرية للعاملين بسبع وحدات رعاية أولية حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة خلال العام الجاري.

وأكد نائب وزير الصحة أن الوزارة مستمرة في تكثيف المتابعات الميدانية، والاستماع لشكاوى المواطنين، والعمل على تذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية.