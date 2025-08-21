البحيرة - أحمد نصرة:



تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، الأعمال النهائية والتشطيبات الجارية بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بدمنهور، بحضور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم.



وأكدت المحافظ أن المدرسة تُعد الأولى من نوعها بالمحافظة، ومن المقرر أن تدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، لتكون صرحًا تعليميًا متميزًا يفتح آفاقًا أوسع للطلاب المتفوقين ويعزز قدراتهم على الابتكار والبحث العلمي.



أُقيمت المدرسة على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 15 فصلًا دراسيًا و12 معملًا علميًا وتكنولوجيًا تشمل الفيزياء والكيمياء والروبوتيك والإلكترونيات والحاسب الآلي، بجانب معامل للفنون واللغات والموسيقى، وقاعات متعددة الأغراض وصالة جيم ومكتبة حديثة مجهزة بكافة الوسائل التعليمية.



كما تضم مبنى إقامة فندقية متكامل للبنين والبنات، يشمل غرفًا للمبيت وصالات طعام ومطابخ ومغاسل وقاعات للمذاكرة، فضلًا عن الملاعب والمساحات الخضراء التي توفر بيئة تعليمية وإعاشية متكاملة.



وأشارت عازر إلى أن إنشاء هذا الصرح يأتي في إطار خطة الدولة لرعاية الموهوبين والمتفوقين وتنمية قدراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، مؤكدة أن قطاع التعليم بالبحيرة يشهد طفرة حقيقية من خلال بناء مدارس جديدة وتوسعات وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المنشآت القائمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري.