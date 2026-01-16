بينهم أطفال وكبار سن.. ننشر أسماء مصابي حادث صحراوي المنيا

المنيا-جمال محمد:

حصل "مصراوي" على قائمة أسماء المصابين في حادث التصادم المروع الذي وقع، مساء اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص وأخرى "نصف نقل" على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة، جميعهم يقيمون فى مركز ملوي، وهم:

خديجة محمود محمد (35 سنة).

نورا نبيل فوزي (35 سنة).

شبيب عبدالهادي نصر (60 سنة).

مصطفى محمود محمد (67 سنة).

أحمد حماد محمود (16 سنة).

أشرف محمود محمد (60 سنة).

أحمد مصطفى محمود (37 سنة).

ولاء عفيفي عبد الكريم (35 سنة).

سجود عبد الفتاح محمود (7 سنوات).

عبد الفتاح محمود محمد (39 سنة).

وائل مصطفى محمد (39 سنة).



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز مطاي.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، فيما انتقلت قوات الأمن لتأمين الموقع وتنظيم حركة السير.

بالفحص والمعاينة، تبين أن المصابين يعانون من إصابات تتراوح ما بين كدمات سحجية وكسور مضاعفة، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

