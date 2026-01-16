إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل

"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحاد المصري لكرة القدم، بقرار إيقاف صلاح محسن ومروان عطية، لاعبي منتخب مصر، مباراتين.

إيقاف مروان عطية وصلاح محسن مباراتين

وقال مصدر في اتحاد الكرةلـ مصراوي، كاف أخطرنا بإيقاف مروان عطية وصلاح محسن، مبارتين عن منافسات منتخب مصر.

وفقا لهذه العقوبة يغيب، مروان عطية وصلاح محسن عن مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا، لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، إضافة إلى غيابهما عن أول مباراة رسمية للمنتخب خلال المباريات المقبلة.

وتقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا غدا السب، 6 مساء بتوقيت القاهرة.