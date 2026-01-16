إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 11 شخصاً، مساء اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة، إثر تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاي، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 11 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى مطاي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارتين.