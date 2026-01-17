هل يشكل تصنيف واشنطن للإخوان "كيانًا إرهابيًا" ضربة قاضية للتنظيم؟

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، عن تداعيات السياسات الأمريكية الأخيرة على جماعة الإخوان على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذه التحركات رغم أهميتها جاءت "متأخرة"، وكان يُفترض تنفيذها منذ فترة طويلة.

وأضاف فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه الإجراءات ستؤثر على الجماعة من الناحيتين التنظيمية والمالية، مشيراً إلى أنها فقدت بالفعل قدرًا كبيرًا من القبول والنفوذ الجماهيري في أعقاب "الربيع العربي".

وأوضح فرغلي، أن القرارات الأمريكية سينتج عنها "تقييد التمويل" وتقليص قدرة الجماعة على الحركة والنشاط في عدد من الدول، رغم أنها ما تزال تحتفظ ببعض الأنشطة في دول مثل بريطانيا.

وأشار فرغلي إلى أن دور الإخوان أصبح "محدوداً للغاية" في معظم دول العالم، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة "مزيدًا من التقييدات المالية والقيود التنظيمية" التي ستُضعف تأثيرها الإقليمي وتحد من قدرتها على الحركة.

وأشار فرغلي إلى أن تجربة الإسلام السياسي أثبتت أنها "تجربة سلبية"، مؤكدًا أن المشروع الذي كانت تدعو إليه هذه الحركات لم يكن في صالح الدول أو شعوبها، بل شكل على الدوام "تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة" بأكملها.