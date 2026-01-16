القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نعت إدارة مستشفيات جامعة بنها، برئاسة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، أبناء الدكتورة ابتسام نصر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، الذين وافتهم المنية في حادث مأساوي أليم إثر تسرب غاز داخل مسكن الأسرة.

وأعربت إدارة مستشفيات جامعة بنها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للأستاذة الدكتورة ابتسام نصر وأسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد أبناءها الخمسة بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث لقي الأشقاء الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عامًا، مصرعهم داخل منزلهم، أثناء تواجدهم بمفردهم في ظل سفر والديهم للعمل بالخارج منذ سنوات طويلة.

وكشفت التحريات الأولية أن إحدى الفتيات كانت تستحم داخل الحمام مستخدمة سخان المياه، في الوقت الذي كان فيه باقي أشقائها نائمين داخل غرفهم، قبل أن ينفجر السخان بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاتها في الحال، أعقب ذلك تسرب كثيف للغاز داخل المنزل، تسبب في اختناق الأشقاء الأربعة الآخرين ووفاتهم جميعًا.

وأكدت إدارة مستشفيات جامعة بنها تضامنها الكامل مع أسرة الأستاذة الدكتورة ابتسام نصر، مشددة على وقوفها إلى جانبها في هذا الظرف العصيب، وسائلة الله عز وجل أن يحفظ الجميع من فواجع الأقدار، وأن يجنب المجتمع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

