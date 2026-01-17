‌‏الجيش السوري: لن يتم استهداف قوات قسد أثناء انسحابها

وكالات

قالت هيئة العمليات في الجيش السوري، إنها تتابع عن كثب الواقع الميداني بعد إعلان قائد تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" انسحاب قواته من غرب الفرات، مؤكدة أنه لن يتم استهداف قسد أثناء انسحابها.

وأضافت هيئة عمليات الجيش السوري، في بيان اليوم السبت، أن قواتها جاهزة للدخول إلى المنطقة التي ستنسحب منها قسد لإعادة الاستقرار وبسط سيادة الدولة.

وأكد هيئة عمليات الجيش السوري، أنها تتابع تطبيق تنظيم قسد قرار انسحابه ومستعدون لكافة السيناريوهات.

وفي وقت سابق، أعلن القائد العام لقوات "قسد" مظلوم عبدي، اليوم الجمعة، عن بدء انسحاب قواته صباح الغد من شرقي حلب تنفيذا لاتفاق مارس.

وقال عبدي، في بيان اليوم الجمعة، إنه بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس".

وأكد قائد قسد، "أنه قرر سحب قواته غدا صباحاً الساعة 7 (بالتوقيت المحلي) من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات".