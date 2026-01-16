محافظ سوهاج يتابع سير أعمال محطة الصرف الصحي بمنطقة سيتي (صور)

قبل غرقها.. مواطنون يلتقطون صورًا مع السفينة FENER ببورسعيد (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تابع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال محطة الصرف الصحي بمنطقة سيتي، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم البدء في تغويص بيارة التجميع بشبكة الصرف كمرحلة أولى، وتنفيذ الخوازيق الساندة لمنطقة البيارة، مشددًا على الالتزام بالتوقيتات المحددة والانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك بالتزامن مع تأمين المباني المجاورة من خلال استكمال الخوازيق الساندة.

وأكد محافظ سوهاج أن المتابعة مستمرة لضمان تنفيذ الأعمال بالشكل الأمثل، بما يسهم في سرعة دخول المحطة الخدمة وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المحطة ستخدم مناطق سيتي ونجع شلبي وقلفاو (العمرة) ومنطقة الإذاعة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.